"Викинуло на узбіччя зустрічної смуги": У Києві український поет потрапив у ДТП (фото)

Фото: Місце ДТП (facebook.com/Юрій Строкань)

В автомобіль поета влетіла машина

У Києві поет Юрій Строкань потрапив в аварію. Про це він сообюищл на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Юрій Строкань (facebook.com/Юрій Строкань)

В автомобіль поета влетіла машина і його відкинуло на узбіччя зустрічної смуги.

"Мене стоїть викинуло на узбіччя зустрічної смуги, слава Богу, ніхто не їхав назустріч. Його 15 метрів гальмівного шляху врятували наші життя. Невелика струс, машини в мотлох, у дружини травма шиї. Але всі живі. Літо триває", - розповів він.

Фото: Місце ДТП (facebook.com/Юрій Строкань)

Поет також розповів про європейський досвід.

"Дякую Боже, що життя моєї сім'ї. Сказати вам про європейській досвід? Європейський досвід - це інформація на дорозі. Постійна думка про водія. Куди йому їхати, з якою швидкістю, в якій смузі, дякувати за дотримання правил, попереджати про відеофіксацію", – зазначив Юрій Строкань.

Фото: Авто після ДТП (facebook.com/Юрій Строкань)

"А у нас назвали "х*рзнашо" реформою поліції, тепер банальні порушення на дорозі перетворили безконтрольність на безкарність. Знаків обмеження швидкості на дорогах практично немає, машини систематично паркують перед пішохідними переходами, і стільки всього не робиться, за що можна скарбницю озолотити і привчити робити прості заходи попередження ДТП, що здається за це літо збирають чудову статистику смертей, щоб комусь виділили гроші для чергового дерибану", – додав він.

Скріншот поста (facebook.com/Юрій Строкань)

Раніше повідомлялося, що під Києвом поїзд майже кілометр тягнув автомобіль.

Дві людини загинули. На місце події прибули медики, правоохоронці та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також ми писали про те, що в мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент смертельної ДТП з участю пасажирського автобуса і поїзда, що сталася на Буковині 27 липня.

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