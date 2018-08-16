Виманює гроші: в мережі викрили акаунт фейкового бійця ЗСУ

Фото: УНІАН

Виявилося, що в лавах ЗСУ немає бійця під ім'ям Виктрория Руденко

В соцмережах викрили чергового фейкового військовослужбовця із зони бойових дій на Донбасі - Вікторію Руденко. Про це на своїй сторінці в Facebook пише український боєць Анатолій Штефан.

Анатолій повідомив, що з псевдоакаунта потсоянно виманювалися гроші нібито на потреби армії.

За його словами, згідно постів Руденко, вона військовослужбовець ООС, але згідно списків ООС з таким ім'ям людини не існує як і в ЗСУ.

Також військовий знайшов інші нестиковки. Фейковая "захисниця" писала, що була поранена місяць тому, але з початку ООВ не одна жінка-військовослужбовець поранена не була.

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)

"В особисті повідомлення збирає кошти на лікування людей на ім'я Ріта Онищенко "монобанк". З понад 500 коментарів волонтерів, бійців та інших особисто ніхто не знає. Продовжує писати фейкові пости які лайкають прихильники псевдобоїв ... продовжує видаляти всі коментарі, а також банити тих, хто не кинув гроші їй на картку. Після мого поста почала писати погрози на мою адресу (але це не вперше)" – пише він.

Боєць закликав ЗМІ не "підхоплювати" її фейкові новини про бойові дії.

"І надалі її фейкові новини підхоплюють інформагенції, що пишуть, що це волонтер і боєць ВСУ", - зазначив Штефан.

Скріншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

Журналіст Аркадій Бабченко, знайомством з яким хвалилася Руденко, теж її не знає.

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)

Після того, як "Вікторію Руденко" в мережі викрили, її сторінка в Facebook зникла.

Нагадаємо, що український вояк вразив мережа надзвичайних виконанням патріотичної пісні.

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