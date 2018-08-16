Выманивает деньги: в сети разоблачили аккаунт фейкового бойца ВСУ

Оказалось, что в рядах ВСУ нет бойца под именем Виктрория Руденко
В соцсетях разоблачили очередного фейкового военнослужащего из зоны боевых действий на Донбассе - Викторию Руденко. Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский боец Анатолий Штефан.
Анатолий сообщил, что с псевдоаккаунта потсоянно выманивались деньги якобы на нужды армии.
По его словам, согласно постов Руденко, она военнослужащий ООС, но согласно списков ООС с таким именем человека не существует как и в ЗСУ.
Также военный нашел другие нестыковки. Фейковая "защитница" писала, что была ранена месяц назад, но с начала ООС ни одна женщина-военнослужащий ранена не была.
Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)
"В личные сообщения собирает средства на лечение людей на имя Рита Онищенко "монобанк". С более 500 комментариев волонтеров, бойцов и других лично никто не знает. Продолжает писать фейковые посты, которые лайкают сторонники псевдобоев ... продолжает удалять все комментарии, а также банить тех, кто не бросил деньги ей на карточку. После моего поста начала писать угрозы в мой адрес (но это не впервые)" – пишет он.
Боец призвал СМИ не "подхватывать" ее фейковые новости о боевых действиях.
"И в дальнейшем ее фейковые новости подхватывают информагентства, пишущие, что это волонтер и боец ВСУ", - отметил Штефан.
Скриншот поста (facebook.com/ukrop.bc)
Журналист Аркадий Бабченко, знакомством с которым хвасталась Руденко, тоже ее не знает.
Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)
После того, как "Викторию Руденко" в сети разоблачили, ее страница в Facebook исчезла.
Напомним, что украинский воин поразил сеть чрезвычайным исполнением патриотической песни.
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