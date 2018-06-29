"Яхтклуб": держслужбовці придбали 175 нових плавзасобів до нового сезону відпочинку (інфографіка)

Чиновники підготувалися до літа і купили собі яхти та катери

Українські держслужбовці до нового сезону відпочинку придбали власне судно. Аналітики проекту "Декларації" показали в інфографіці, хто придбав собі новий плавзасіб і за яку ціну, передає Bihus.Info.

Повідомляється, що згідно з даними декларацій, у 2017 році чиновники стали власниками 171 нового плавзасобу. Про купівлю ще чотирьох державні службовці повідомили у формах змін за 2018 рік.

Зокрема чиновники обзавелися розкішними яхтами, катерами, дехто - більш доступними за ціною водними мотоциклами та гумовими човнами з моторами.

Відзначається, що ціну нових водних транспортних засобів чиновники вказували не завжди.

"Також часто вартість майна у деклараціях є заниженою", - відзначили в Bihus.Info.

Згідно з задекларованими даними, власником найдорожчого плавзасобу стала депутат Запорізької міської ради Ольга Ревчук. Вона придбала 11-метрову американську моторну яхту Monterey 330 SY за понад 1,5 млн гривень.

Друге місце посів народний депутат Віталій Купрій, який у липні 2017 року придбав яхту Bavaria 44. Раніше протягом чотирьох років Купрій користувався цією яхтою за довіреністю від ліберійської фірми. Зазначена у декларації ціна яхти - 890 тисяч гривень, хоча ринкова ціна подібних яхт коливається в межах від 60 до 90 тисяч євро.

У топ-3 потрапив і депутат Славутицької міської ради Київської області Віктор Карцев, який восени став власником моторного човна Finval 505 вартістю 730 тисяч гривень.

Фото: bihus.info

Депутат Запорізької обласної ради Андрій Гогунський у 2017 році придбав собі яхту Aquanaut Privilege 1250 AK і моторний човен Brig Navigator 700.

"За законом, про покупки він мав повідомити НАЗК у формах змін протягом 10 днів, але очевидно так захопився їх тестуванням, що згадав про це лише в наступному 2018 році. Моторний човен Гогунському сподобався, тому він залишив його собі, а яхту Aquanaut, якщо вірити декларації, продав всього за 85 тисяч гривень", - відзначили аналітики.

Першу п’ятірку замкнув технічний директор ДП "Первомайськвугілля" і за сумісництвом член виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької області Олександр Дубовик. У 2017 році він придбав гідроцикл Yamaha FX Cruiser SVHO вартістю 456 тисяч гривень.

Всього у своїх деклараціях за 2017-2018 роки українські держслужбовці вказали 2 984 водних засоби.

До речі, українські нардепи задекларували нерухомість у 43 іноземних країнах.

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