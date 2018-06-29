"Яхтклуб": госслужащие обзавелись 175 плавсредствами к новому сезону отдыха (инфографика)

Чиновники подготовились к лету и купили себе яхты и катера

Украинские госслужащие к новому сезону отдыха позаботились о собственном судне. Аналитики проекта "Декларации" показали в инфографике, кто приобрел себе новое плавсредство и по какой цене, передает Bihus.Info.

Сообщается, что по данным деклараций, в 2017 году чиновники стали владельцами 171 нового плавсредства. О покупке еще четырех государственные служащие сообщили в формах изменений за 2018.

В частности чиновники обзавелись роскошными яхтами, катерами, другие - более доступными по цене водными мотоциклами и резиновыми лодками с моторами.

Отмечается, что цену новых водных транспортных средств чиновники указывали не всегда.

"Также часто стоимость имущества в декларациях является заниженной", - отметили в Bihus.Info.

Согласно декларируемыми данным, владельцем самого дорогого плавсредства стала депутат Запорожского городского совета Ольга Ревчук. Она приобрела 11-метровую американскую моторную яхту Monterey 330 SY за более 1,5 млн гривен.

Второе место занял народный депутат Виталий Куприй, который в июле 2017 приобрел яхту Bavaria 44. Ранее в течение четырех лет Куприй пользовался этой яхтой по доверенности от либерийской компании. Указанная в декларации цена яхты - 890 тысяч гривен, хотя рыночная цена подобных яхт колеблется в пределах от 60 до 90 тыс. евро.

В топ-3 попал и депутат Славутичского городского совета Киевской области Виктор Карцев, который осенью стал владельцем моторной лодки Finval 505 стоимостью 730 000 гривен.

Фото: bihus.info

Депутат Запорожского областного совета Андрей Гогунский в 2017 году приобрел себе яхту Aquanaut Privilege 1250 AK и моторную лодку Brig Navigator 700.

"По закону, о покупках он должен был сообщить НАЗК в формах изменений в течение 10 дней, но очевидно так увлекся их тестированием, что вспомнил об этом только в следующем 2018 году. Моторная лодка Гогунскому понравилась, поэтому он оставил ее себе, а яхту Aquanaut, если верить декларации, продал всего за 85 000 гривен", - отметили аналитики.

Первую пятерку замкнул технический директор ГП "Первомайскуголь" и по совместительству член исполнительного комитета Покровского городского совета Донецкой области Александр Дубовик. В 2017 году он приобрел гидроцикл Yamaha FX Cruiser SVHO стоимостью 456 тысяч гривен.

Всего в своих декларациях за 2017-2018 годы украинские госслужащие указали 2984 водных средства.

Кстати, украинские нардепы задекларировали недвижимость в 43 зарубежных странах.

Люди тонут молча (видео: STYLER.rbc.ua)