"Яндекс" оприлюднив приватну інформацію користувачів Google Docs

Під час пошуку російський пошуковик видавав особисті документи

Заборонена в Україні російська пошукова система "Яндекс" видавала у відповідь на пошукові запити вміст файлів хмарного сервісу Google Docs. Так виявилися доступними файли користувачів, які не захищені налаштуваннями приватності. Про це повідомляє російське видання "Медуза".

Зазначається, що деякі з документів можна було навіть редагувати, чим і скористалися деякі користувачі пошуковика.

Через такий "колапс" чиїсь паролі, контакти, звіти та інша приватна інформація могли опинитися в руках зловмисників.

Наразі ситуацію виправили, і заборонений російський пошуковик більше не видає особисті файли.

Проте рекомендується змінити налаштування приватності Google Docs: виберіть розділ Файли, далі - Спільний доступ, і оберіть, хто буде мати доступ до документа.

Скріншот (Доступ до Google Docs/google.com)

В "Яндекс" спробували пояснити витік даних з Google Docs. У компанії відзначили, що у видачі "засвітилися" тільки ті файли, власники яких зробили їх доступними за гіперпосиланням.

"Наша служба безпеки зв'язується зараз з колегами з Google, щоб звернути їх увагу на те, що в цих файлах може виявитися приватна інформація", — процитували в RNS повідомлення прес-служби російської компанії.

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