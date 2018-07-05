Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.48
Межбанк BID 26.42
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.94
Межбанк BID 30.87
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.48
Межбанк BID 26.42
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.94
Межбанк BID 30.87
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Яндекс" оприлюднив приватну інформацію користувачів Google Docs

STYLERLIFE        05.07.2018 - 11:00
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел

Під час пошуку російський пошуковик видавав особисті документи

Заборонена в Україні російська пошукова система "Яндекс" видавала у відповідь на пошукові запити вміст файлів хмарного сервісу Google Docs. Так виявилися доступними файли користувачів, які не захищені налаштуваннями приватності. Про це повідомляє російське видання "Медуза".

Зазначається, що деякі з документів можна було навіть редагувати, чим і скористалися деякі користувачі пошуковика.

Через такий "колапс" чиїсь паролі, контакти, звіти та інша приватна інформація могли опинитися в руках зловмисників.

Наразі ситуацію виправили, і заборонений російський пошуковик більше не видає особисті файли.

Проте рекомендується змінити налаштування приватності Google Docs: виберіть розділ Файли, далі - Спільний доступ, і оберіть, хто буде мати доступ до документа.

Скріншот (Доступ до Google Docs/google.com)

В "Яндекс" спробували пояснити витік даних з Google Docs. У компанії відзначили, що у видачі "засвітилися" тільки ті файли, власники яких зробили їх доступними за гіперпосиланням.

"Наша служба безпеки зв'язується зараз з колегами з Google, щоб звернути їх увагу на те, що в цих файлах може виявитися приватна інформація", — процитували в RNS повідомлення прес-служби російської компанії.

Раніше кіберполіції заявили, що хакери РФ готують масований удар по Україні.

Скільки українських політв'язнів в РФ (відео: РБК-Україна)

"Брудна таємниця": у Google зізналися, що особисту переписку можуть читати інші Збої Google в РФ: компанія придумала оригінальну "помсту"
Теги: Google, Яндекс
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся