"Яндекс" обнародовал частную информацию пользователей Google Docs

Во время поиска российский поисковик выдавал личные документы

Запрещенная в Украине российская поисковая система "Яндекс" выдавала в ответ на поисковые запросы содержимое файлов облачного сервиса Google Docs. Так оказались доступными файлы пользователей, которые не защищены настройками приватности. Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Отмечается, что некоторые из документов можно было даже редактировать, чем и воспользовались некоторые пользователи поисковика.

Из-за такого "коллапса" чьи-то пароли, контакты, отчеты и другая частная информация могли оказаться в руках злоумышленников.

На данный момент ситуацию исправили, и запрещенный российский поисковик больше не выдает личные файлы.

Однако настоятельно рекомендуется изменить настройки приватности в Google Docs: выберите раздел Файлы, далее - Совместный доступ, и выберите, кто будет иметь доступ к документу.

Скриншот (Доступ к Google Docs/google.com)

В "Яндекс" попытались объяснить утечку данных из Google Docs. В компании отметили, что в выдаче "засветились" только те файлы, владельцы которых сделали их доступными по гиперссылке.

"Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация", — процитировали в RNS сообщение пресс-службы российской компании.

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