ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Забирав паспорта і бив: у Польщі роботодавець знущався над українцями

STYLERЖиття    06.11.2018 - 21:10
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Злочинцеві допомагали дві жінки, які займалися відмиванням коштів

У Польші затримали роботодавця, який знущався над людьми і використовував їх для власного збагачення. Про це повідомляє "Польське радіо".

Польські прикордонники затримали 42-річного мешканця Польщі, який використовував будівельників для примусової праці. Як розповіли поліцейські, на слід злочинця вони напали ще рік тому. 42-річний чоловік набирав по оголошенню працівників на будівництво з України, Білорусі, Грузії і Молдови.

Спочатку їм пропонували працювати в приватній фірмі, яка займається будівництвом, а потім з них вибирали тих, хто найбільше потребував роботи і був слухняним і поступливим. Таких працівників відправляли на будівництва в Польщі та Швеції.

Ніяких угод і договорів з ними не підписували, а якщо і пропонували - то на незрозумілій мові. При відправці на будівництво у них забирали паспорти і інші документи, а зарплату або не платили, або видавали невелику частину.

Коли працівники починали обурюватися, роботодавець починав погрожувати їм депортацією. Якщо це не спрацьовувало, то працівника звинувачували в крадіжці і направляли заяву в правоохоронні органи.

Для того, щоб придушити настрої працівників, житель Польщі організовував спеціальні робочі наради, на яких залякував, принижував, ображав і навіть бив заробітчан.

За два роки через рабську ферму пройшло 540 чоловік, а невиплачені зарплати та інші виплати досягли суми в 4,5 мільйонів злотих. Грошові кошти злочинець використав для розвитку своєї законної господарської діяльності.

У злочинну групу жителя Польщі входило ще дві жінки, які допомагали йому в здійсненні десятків банківських операцій для приховування джерел походження грошових коштів.

На даний момент чоловік затриманий і йому пред'явлені звинувачення в торгівлі людьми. Йому загрожує від 3 років позбавлення волі, а його помічницям, які отримали звинувачення у відмиванні коштів, загрожує до 10 років ув'язнення у в'язниці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські заробітчани розповіли, як працевлаштувалися в Чехії.

А також ми розповідали про те, що у Польщі з'явилася скандальна реклама про заробітчанок.

Відео: РБК-Україна

Новини України Польшазаробитчане
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся