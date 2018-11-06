Забирал паспорта и бил: в Польше работодатель издевался над украинцами

Коллаж РБК-Украина

Преступнику помогали две женщины, которые занимались отмыванием средств

В Польше задержали работодателя, который издевался над людьми и использовал их для собственного обогащения. Об этом сообщает "Польское радио".

Польские пограничники задержали 42-летнего жителя Польши, который использовал строителей для принудительного труда. Как рассказали полицейские, на след преступника они напали еще год назад. 42-летний мужчина набирал по объявлению работников на стройку из Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы.

Сначала им предлагали работать в частной фирме, которая занимается строительством, а потом из них выбирали тех, кто более всего нуждался в работе и был послушным и сговорчивым. Таких работников отправляли на стройки в Польше и Швеции.

Никаких соглашений и договоров с ними не подписывали, а если и предлагали – то на непонятном языке. При отправке на стройку у них забирали паспорта и другие документы, а зарплату либо не платили, либо выдавали небольшую часть.

Когда работники начинали возмущаться, работодатель начинал угрожать им депортацией. Если это не срабатывало, то работника обвиняли в краже и направляли заявление в правоохранительные органы.

Для того, чтобы подавить настроения работников, житель Польши организовывал специальные рабочие собрания, на которых запугивал, унижал, оскорблял и даже бил заробитчан.

За два года через рабскую ферму прошло 540 человек, а невыплаченные зарплаты и другие выплаты достигли суммы в 4,5 миллионов злотых. Денежные средства преступник использовал для развития своей законной хозяйственной деятельности.

В преступную группу жителя Польши входило еще две женщины, которые помогали ему в осуществлении десятков банковских операций для сокрытия источников происхождения денежных средств.

На данный момент мужчина задержан и ему предъявлены обвинения в торговле людьми. Ему грозит от 3 лет лишения свободы, а его помощницам, которые получили обвинение в отмывании средств, грозит до 10 лет заключения в тюрьме.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские заробитчане рассказали, как трудоустроились в Чехии.

А также мы рассказывали о том, что в Польше появилась скандальная реклама про заробитчанок.

Видео: РБК-Украина