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Забрали гроші: у Броварах шахраї напали на пенсіонера

STYLERЖиття    30.11.2018 - 11:29
Забрали гроші: у Броварах шахраї напали на пенсіонера
Фото: Колаж РБК-Україна

Злочинці раніше були судимі за майнові злочини

У Київській області за розбійний напад на пенсіонера в ліфті багатоповерхівки оперативники затримали броварчан. Про це інформує прес-служба поліції Києва.

Зловмисники напали на 69-річного пенсіонера в ліфті місцевої багатоповерхівки. Вони забрали у чоловіка всі наявні гроші та банківську картку, після чого швидко зникли.

Потерпілий відразу ж звернувся за допомогою до Броварського відділу поліції і вже через кілька годин правоохоронці встановили особи зловмисників. Злочинцями виявилися раніше судимі за майнові злочини жителі 33 та 37 років.

Наголошується, що на даний момент нападники затримані і перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві невідомий вистрелив у продавця з травматичної зброї. Пригода сталася на вулиці Малиновського в Оболонському районі столиці. У поліцію надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в пивному магазині невідомий чоловік вистрелив у продавця. На місце прибула слідчо-оперативна група, потерпілого з пораненнями госпіталізували в медичний заклад.

Раніше повідомлялося, що 26 листопада у Львові роми намагалися обікрасти дівчинку у трамваї.

Нагадаємо, курсант Львівської національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного обікрав вмираючого бійця АТО. Боєць 92-ї бригади Олег Фомін помер у стінах Львівського військового госпіталю.

Відео РБК-Україна

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