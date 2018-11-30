Забрали гроші: у Броварах шахраї напали на пенсіонера

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Злочинці раніше були судимі за майнові злочини

У Київській області за розбійний напад на пенсіонера в ліфті багатоповерхівки оперативники затримали броварчан. Про це інформує прес-служба поліції Києва.

Зловмисники напали на 69-річного пенсіонера в ліфті місцевої багатоповерхівки. Вони забрали у чоловіка всі наявні гроші та банківську картку, після чого швидко зникли.

Потерпілий відразу ж звернувся за допомогою до Броварського відділу поліції і вже через кілька годин правоохоронці встановили особи зловмисників. Злочинцями виявилися раніше судимі за майнові злочини жителі 33 та 37 років.

Наголошується, що на даний момент нападники затримані і перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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