Забрали деньги: в Броварах мошенники напали на пенсионера

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Преступники ранее были судимы за имущественные преступления

В Киевской области за разбойное нападение на пенсионера в лифте многоэтажки оперативники задержали броварчан. Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

Злоумышленники напали на 69-летнего пенсионера в лифте местной многоэтажки. Они забрали все имеющиеся деньги и банковскую карточку, после чего быстро скрылись.

Пострадавший сразу же обратился за помощью в Броварский отдел полиции и уже через несколько часов правоохранители установили личности злоумышленников. Преступниками оказались ранее судимые за имущественные преступления жители 33 и 37 лет.

Отмечается, что на данный момент нападавшие задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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