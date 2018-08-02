"Завантажили тіла в мішках": в мережі розповіли про страшне свавілля в "ДНР"

Фото: facebook.com-abazia

Очевидці намагались викликати "правоохоронців", але безуспішно

На Донбасі в окупованій террорситами Макіївці посеред вулиці два тіла, загорнуті у чорні мішки, завантажили у вантажівку. На виклик очевидців місцеві "правоохоронці" не відреагували. Про цей випадок розповіли на сторінці "БыльБылева" в Twitter.

"Відповідь на питання "Чому безлюдні вулиці", - сказано в підписі.

Скріншот (twitter.com/Bylbyleva308)

В мережі опублікували скріншот повідомлення про подію.

"МВС ДНР" ви здуріли? В цей вантажівка завантажили два тіла в чорних мішках. Всім "поліцейським" пох. Додзвонюватися до відділу власної безпеки, їм пох*й", – розповів місцевий житель.

В коментарях зазначили, що "поліція" так і не приїхала. Тобто спокійно можна було вбити і вивезти хоч 100 чоловік".

Скріншот поста (twitter.com/Bylbyleva308)

До речі, экс-силовик РФ розповів про особливості сусідства з фейковими республіками.

Екс-силовик, який побажав залишитися інкогніто, розповів, що після створення так званих республік, в регіоні почався переділ впливу. За його словами, "злодіїв у законі" почали тіснити нові, а зі старою гвардією ніхто особливо не зважав. Більшість з них вирішили перебратися в Ростовську область, а слідом за ними побігли і повії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни запропонували жителям Донбасу "валити з РФ".

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