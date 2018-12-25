На Закарпатті жінка продала в рабство сестру з малолітньою дитиною

Фото: Жебрак (twitter.com-teplyakovviktor)

Вербувальницю визнали винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 і 3 ст. 149 КК

У Мукачеві Закарпатської області жінка продала в рабство свою зведену сестру і її маленького сина. Про це повідомляє "Експрес-онлайн" із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

За рішенням суду зловмисниці, яка є матір'ю трьох дітей і має непогашену судимість, дали 5 років колонії з дворічним випробувальним терміном.

Зазначається, що жінка пішла на злочин заради грошей. Її сестра, яка залишилася вдовою, не працювала і мала проблеми в матеріальному плані. Жінка цим і скористалася.

Вона запропонувала знайомому знайти тих, хто хоче отримати в експлуатацію для жебракування жінку із сином. Чоловік повідомив про це в поліцію і погодився допомагати правоохоронцям.

В цей час зловмисниця почала обробляти свою зведену сестру і вербувати її зайнятися жебрацтвом і запропонувала тисячу доларів, якщо та поїде з сином на 3 місяці до Рівного. Сама мала отримати 500 доларів за послуги із посередництва. Сестра рішуче відмовилася від такої пропозиції. Шахрайка почала вмовляти іншу родичку, щоб та вплинула на зведену сестру, але з цього нічого не вийшло.

У підсумку вербувальниця сама вирішила зайнятися "питанням" і звернулася до знайомого, який насправді був залучений поліцією. На його автомобілі під'їхала до будинку сестри і заманила її з сином у машину. Водій дав шахрайці 2,5 тисячі доларів - 1 тисячу вербувальниці та 1,5 тисячі її зведеній сестрі (500 доларів передбачалося віддати родичам за посередництво). Після отримання грошей, злочинницю затримали поліцейські.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську затримали чоловіка, який змушував жебракувати свою 13-річну дочку.

Також ми писали про те, що раніше потерпілий розповів про трудове рабство в Одеській області.

Нагадаємо, раніше експерт правозахисної організації розповіла про те, які схеми застосовують шахраї та як не потрапити у трудову експлуатацію.

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Відео: РБК-Україна