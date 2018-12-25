На Закарпатье женщина продала в рабство сестру с малолетним ребенком

Фото: Попрошайка (twitter.com-teplyakovviktor)

Вербовщицу признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 3 ст 149 УК

В Мукачево Закарпатской области женщина продала в рабство свою сводную сестру и ее маленького сына. Об этом сообщает "Экспресс-онлайн" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

По решению суда злоумышленнице, которая является матерью троих детей и имеет непогашенную судимость, дали 5 лет колонии с двухлетним испытательным сроком.

Отмечается, что женщина пошла на преступление ради денег. Ее сестра, которая осталась вдовой, не имела работы и испытывала проблемы в материальном плане. Женщина этим и воспользовалась.

Она предложила знакомому найти тех, кто хочет получить в эксплуатацию для попрошайничества женщину с сыном. Мужчина сообщил об этом полиции и согласился помогать правоохранителям.

В это время злоумышленница принялась "обрабатывать" свою сводную сестру и вербовать ее заняться попрошайничеством и предложила тысячу долларов, если та поедет с сыном на 3 месяца в Ровно. Сама должна была получить 500 долларов - за услуги по посредничеству. Сестра решительно отказалась от такого предложения. Мошенница стала уговаривать другую родственницу, чтобы та повлияла на сводную сестру, но из этого ничего не вышло.

В итоге вербовщица сама решила заняться "вопросом" и обратилась к знакомому, который на самом деле был привлечен полицией. На его автомобиле подъехала к дому сестры и заманила ее с сыном в машину. Водитель дал мошеннице 2,5 тысячи долларов - 1 тысячу вербовщице, и 1,5 тысячи ее сводной сестре (500 долларов предполагалось отдать родственникам за посредничество). После получения денег, преступницу задержали полицейские.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске задержали мужчину, который заставлял просить милостыню свою 13-летнюю дочь.

Также мы писали о том, что ранее пострадавший рассказал о трудовом рабстве в Одесской области.

Напомним, ранее эксперт правозащитной организации рассказала о том, какие схемы применяют мошенники и как не попасть в трудовую эксплуатацию.

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Видео: РБК-Украина