У Закарпатській області син жорстоко вбив батька і сам здався поліції

Ілюстративне фото (facebook.com/rivnepolice)

Після прибуття поліції чоловік сказав, що не має відношення до пригоди

В селі Прислоп Міжгірського району, Закарпатська область, 40-річний чоловік під час побутової сварки наніс кілька важких поранень своєму 62-річному батьку. Під час опитування чоловік спочатку заперечував свою причетність до скоєного, але потім в усьому зізнався, кажуть в прес-службі ГУ НПУ в Закарпатській області.

Повідомляється, що в суботу,18 серпня, близько 8:00 ранку, поліцейські отримали повідомлення від 40-річного жителя села Присліп про те, що вдома він виявив тіло свого батька.

Слідчі виявили на тілі пенсіонера сліди тілесних ушкоджень. Після проведення призначеної поліцейськими судово-медичної експертизи з'ясувалося, що смерть 62-річного пенсіонера настала внаслідок отриманих важких травм. Нанесені травми були несумісні з життям і чоловік помер на місці.

Фото: (zk.npu.gov.ua)

При подальшому розслідуванні поліцейським вдалося встановити особу злочинця. Вбивцею виявився 40-річний чоловік, син убитого, який сам і дзвонив в поліцію. Він уже зізнався у скоєному і розповів, що між ним і батьком виник конфлікт і він кілька разів ударив батька.

Підозрюваний затриманий у порядку статті 208 КПК України. За фактом слідчі почали кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Слідство по справі триває.

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