В Закарпатской области сын жестоко убил отца и сам сдался полиции

Иллюстративное фото (facebook.com/rivnepolice)

По прибытии полиции мужчина сказал, что не имеет отношения к случившемуся

В селе Прислоп Межгорского района, Закарпатская область, 40-летний мужчина во время бытовой ссоры нанес несколько тяжелых ранений своему 62-летнему отцу. Во время опроса мужчина вначале отрицал свою причастность к содеянному, но потом во все сознался, говорят в пресс-службе ГУ НПУ в Закарпатской области.

Сообщается, что в субботу,18 августа, около 8:00 утра, полицейские получили сообщение от 40-летнего жителя села Прислип о том, что дома он обнаружил тело своего отца.

Следователи обнаружили на теле пенсионера следы телесных повреждений. После проведения назначенной полицейскими судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что смерть 62-летнего пенсионера наступила в результате полученных тяжелых травм. Нанесенные травмы были несовместимы с жизнью и мужчина скончался на месте.

Фото: (zk.npu.gov.ua)

При дальнейшем расследовании полицейским удалось установить личность преступника. Убийцей оказался 40-летний мужчина, сын убитого, который сам и звонил в полицию. Он уже признался в содеянном и рассказал, что между ним и отцом возник конфликт и он несколько раз ударил отца.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. По факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Следствие по делу продолжается.

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