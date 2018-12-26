У Закарпатській області жінка кинула новонароджене немовля в під'їзді

Колаж РБК-Україна

Малюка виявили мешканці між другим і третім поверхом

У Закарпатській області жителі багатоповерхового будинку виявили в під'їзді замерзле немовля. Подробиці інциденту розповіли у пресс-службі поліції Закарпатській області.

Мешканці будинку №5 по вулиці Київській в місті Хуст Закарпатської області зателефонували 25 грудня в поліцію і повідомили, що в під'їзді виявлено новонароджене немовля.

Невідома жінка загорнула малюка в ковдру і поклала у велику дорожню сумку, яку залишила в під'їзді між другим і третім поверхом. На місце події приїхала патрульна поліція і медики.

У дитини діагностували переохолодження, так як вона швидше за все провела у під'їзді всю ніч, перш ніж його виявили мешканці. Його госпіталізували в пологове відділення лікарні міста Хуст. Як повідомили лікарі, хлопчик був народжений протягом останної діб. На даний момент загрози його життю немає.

Фото: prozak.info

На даний момент поліція намагається встановити всі обставини інциденту і розшукати матір, яка залишила дитину в небезпеці.

"Звертаємося до всіх з проханням допомогти у розшуку породіллі. Якщо у вас є яка-небудь інформація про жінку, яка могла вчинити даний злочин, повідомте Хустський відділ поліції по телефону – 068-50-76-172. Заздалегідь вдячні за допомогу", – сказано в повідомленні поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 135 ККУ (Залишення матір'ю в небезпеці новонародженої дитини). Винним загрожує позбавлення волі строком до трьох років.

Жительки Хуста відреагували на таку подію, і молоді мами організували збір необхідних речей для малюка – памперсів, одягу та засобів гігієни.

Крім того, жінки пишуть у соціальних мережах обурені коментарі, так як не можуть зрозуміти, що змусило жінку кинути новонароджене немовля на холоді в під'їзді.

"Звісно у кожного з нас свої ситуації в житті. Але яке ж треба мати серце, щоб 9 місяців носити під серцем, а потім викинути та ще в такий холод", "Добре що хоч не вбила, а дала дитині хоч якийсь шанс", "Головне, що з дитиною все добре. А мати, яка це зробила - нелюд", - написали жінки.

Скріншот коментарів (facebook.com/nashkhust)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві немовля померло від страшної хвороби.

А також повідомляли про те, що під Тернополем з невідомих причин померло немовля.