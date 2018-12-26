В Закарпатской области женщина бросила новорожденного младенца в подъезде

Коллаж РБК-Украина

Малыша обнаружили жильцы между вторым и третьим этажом

В Закарпатской области жители многоэтажного дома обнаружили в подъезде замерзшего младенца. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Жители дома №5 по улице Киевской в городе Хуст Закарпатской области позвонили 25 декабря в полицию и сообщили, что в подъезде обнаружен новорожденный младенец.

Неизвестная женщина завернула малыша в одеяло и положила в большую дорожную сумку, которую оставила в подъезде между вторым и третьим этажом. На место происшествия приехала патрульная полиция и медики.

У ребенка диагностировали переохлаждение, так как он скорее всего провел в подъезде всю ночь, прежде чем его обнаружили жильцы. Его госпитализировали в родильное отделение больницы города Хуст. Как сообщили врачи, мальчик был рожден в течении последних суток. На данный момент угрозы его жизни нет.

Фото: prozak.info

На данный момент полиция пытается установить все обстоятельства инцидента и разыскать мать, которая оставила ребенка в опасности.

"Обращаемся ко всем с просьбой помочь в розыске роженицы. Если у вас есть какая-либо информация о женщине, которая могла совершить данное преступление, сообщите в Хустский отдел полиции по телефону – 068-50-76-172. Заранее благодарны за помощь", – сказано в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 135 УКУ (Оставление в опасности матерью новорожденного ребенка). Виновной грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Жительницы Хуста отреагировали на такое происшествие, и молодые мамы организовали сбор необходимых вещей для малыша – памперсов, одежды и средства гигиены.

Кроме того, женщины пишут в социальных сетях возмущенные комментарии, так как не могут понять, что заставило женщину бросить новорожденного младенца на холоде в подъезде.

"Разумеется у каждого из нас свои ситуации в жизни. Но какое надо иметь сердце чтобы 9 месяцев носить под сердцем, а затем выбросить и еще в такой холод", "Хорошо что хоть не убила, а дала ребенку хоть какой-то шанс", "Главное, что с ребенком все хорошо. А мать, которая это сделала - изверг", - написали женщины.

Скриншот комментариев (facebook.com/nashkhust)

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