Заморила голодом дітей в Києві: журналісти потрапили до квартири вбивці

Матері, яка в грудні 2016 року зачинила двох дітей в квартирі в Києві, і досі не винесли вирок. Власники квартири, у яких Владислава Трохимчук винаймала житло, лише на третій рік наважилися зайти всередину, повідомляє ТСН.

Подружжя Михайло і Юлія у свою квартиру, де помирало двоє маленьких дітей, заходять вперше з грудня 2016 року. Жінка розповідає, що їй і досі сняться жахіття.

Однорічного Даню і дворічну Ганнусю рідна мати зачинила у дальній кімнаті, яку називають "пекельною". Щоб діти не відчинили двері, горе-мати зафіксувала їх рушником.

Владислава Трохимчук приїхала до столиці в 17 років із села на Миколаївщині, вийшла заміж за киянина і народила йому двох дітей. Невдовзі вона знайшла іншого чоловіка і народила йому дитину. Із новонародженою вона поїхала до нового чоловіка, а двох дітей лишила помирати в зачиненій квартирі на дев'ять днів. Син Данило помер від голоду, доньку Ганну ледь врятували.

Жінка заморила голодом дітей в Києві (скрін відео: YouTube/ТСН)

В кімнаті, де помирали діти, все залишилося так, як було в той день, коли їх знайшли. Діти їли шпалери та власні екскременти. А за кілька метрів в холодильнику була їжа.

Одразу після затримання Владислава плакала і каялася, але тільки в перші місяці. На третій рік в СІЗО обвинувачена вже сміється, виглядає спокійною і безтурботною.

В суді вона завжди мовчить, кожного разу з'являється з макіяжем, новим кольором волосся та з обручкою на руці.

Ходять чутки, що в неї є покровитель-чоловік, який оплачує їй адвоката. Нескінчений процес дратує навіть суддів. Четверо ключових свідків не з'являються на засідання. Серед них і новий співмешканець Владислави Антон Почапко, до якого вона пішла, залишивши дітей помирати.

Жінка заморила голодом дітей в Києві (відео: YouTube/ТСН)

Наступне засідання призначене на 13 травня. Обвинуваченій загрожує від 7 років до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, у Львівської області чотирирічний хлопчик загинув через ворону.

Раніше ми писали про те, що 16-річна школярка народила дитину у вбиральні лікарні і викинула в контейнер для сміття.