Заморила голодом детей в Киеве: журналисты попали в квартиру убийцы

Матери, которая в декабре 2016 года закрыла двоих детей в квартире в Киеве, до сих пор не вынесли приговор. Владельцы квартиры, у которых Владислава Трохимчук снимала жилье, только на третий год решились зайти внутрь, сообщает ТСН.

Супруги Михаил и Юлия в свою квартиру, где умирало двое маленьких детей, заходят впервые с декабря 2016 года. Женщина рассказывает, что ей до сих пор снятся кошмары.

Годовалого Даню и двухлетнюю Аню родная мать закрыла в дальней комнате, которую называют "адской". Чтобы дети не открыли дверь, горе-мать зафиксировала их полотенцем.

Владислава Трохимчук приехала в столицу в 17 лет из села на Николаевщине, вышла замуж за киевлянина и родила ему двух детей. Вскоре она нашла другого мужчину и родила ему ребенка. С новорожденным она уехала к новому мужу, а детей оставила умирать в закрытой квартире на девять дней. Сын Даниил умер от голода, дочь Анну едва спасли.

Женщина заморила голодом детей в Киеве (скрин видео: YouTube/ТСН)

В комнате, где умирали дети, все осталось так, как было в тот день, когда их нашли. Дети ели обои и собственные экскременты. А в нескольких метрах в холодильнике была еда.

Сразу после задержания Владислава плакала и каялась, но только в первые месяцы. На третий год в СИЗО обвиняемая уже смеется, выглядит спокойной и беззаботной.

В суде она всегда молчит, каждый раз появляется с макияжем, новым цветом волос и с обручальным кольцом на руке.

Ходят слухи, что у нее есть покровитель-мужчина, который оплачивает ей адвоката. Бесконечный процесс раздражает даже суддей. Четверо ключевых свидетелей не являются наа заседания. Среди них и новый сожитель Владиславы Антон Почапко, к которому она ушла, оставив детей умирать.

Женщина заморила голодом детей в Киеве (видео: YouTube/ТСН)

Следующее заседание назначено на 13 мая. Обвиняемой грозит от 7 лет до пожизненного заключения.

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