"Змушував виконувати непристойні дії": в Одеській області вітчим розбещував 14-річну пасербицю

Фото: pixabay.com

Правоохоронці вже затримали педофіла

В Одеській області правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, який впродовж кількох місяців розбещував свою неповнолітню пасербицю. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону на своєму офіційному сайті.

В поліцію звернулися родичі потерпілої 14-річної дівчинки. Правоохоронці допитали дитину. Вона розповіла, що вітчим впродовж кількох місяців погрозами змушував її виконувати різні непристойні дії по відношенню до себе, зі свого боку робив те саме по відношенню до неї. Залякана чоловіком дівчина довгий час боялася розповісти кому-небудь, і зробила це лише зараз. Наразі з нею працюють психологи.

Коли правоохоронці прибули до будинку, де проживає родина, і стали чекали повернення додому підозрюваного, останній, помітивши автомобіль поліцейських, почав тікати. Однак, за кілька хвилин переслідувань, його затримали на одній із вулиць міста, де той намагався сховатись.

"Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили в прес-службі поліції.

Раніше повідомлялось, що в одному з міст України батько на очах у сина зґвалтував власну 15-річну доньку, яка з дитинства хворіє на ДЦП.

Ще ми писали, що у Миколаївській області зґвалтували неповнолітню.

Також стало відомо, що в Одеській області зловили педофіла, який зґвалтував хлопчика.

Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії