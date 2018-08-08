"Заставлял выполнять непристойные действия": в Одесской области отчим развращал 14-летнюю падчерицу

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Правоохранители уже задержали педофила

В Одесской области правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который на протяжении нескольких месяцев развращал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем официальном сайте.

В полицию обратились родственники пострадавшей 14-летней девочки. Правоохранители допросили ребенка. Она рассказала, что отчим на протяжении нескольких месяцев угрозами заставлял ее выполнять различные непристойные действия по отношению к себе, со своей стороны делал то же самое по отношению к ней. Запуганная мужем девушка долгое время боялась рассказать кому-нибудь, и сделала это только сейчас. Сейчас с ней работают психологи.

Когда правоохранители прибыли к дому, где проживает семья, и стали ждали возвращения домой подозреваемого, последний, заметив автомобиль полицейских, стал убегать. Однако, за несколько минут преследований, его задержали на одной из улиц города, где тот пытался спрятаться.

"Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе полиции.

Ранее сообщалось, что в одном из городов Украины отец на глазах у сына изнасиловал собственную 15-летнюю дочь, которая с детства болеет ДЦП.

Еще мы писали, что в Николаевской области изнасиловали несовершеннолетнюю.

Также стало известно, что в Одесской области поймали педофила, который изнасиловал мальчика.

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