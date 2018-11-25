"Застрягла в підлозі": в елітному кафе Києва дівчина знайшла дохлого щура

Відео: в центрі Києва, в кафе, знайдена мертва щур (youtube.com/ТСН)

В одному з елітних кафе в центрі міста Києва, на Подолі, відвідувачка виявила мертвого щура в безпосередній близькості від свого столика. Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Відвідувачка кафе Інна стверджує, що щур висів "прямо під тістечками, під вітриною, де робили каву". В це кафе вона повертатися більше не збирається. Адміністрація закладу відразу відреагувала: вибачилася і сховала труп гризуна.

Керівник кав'ярні Марина Писанка запевнила, що для співробітників "така знахідка" стала повною несподіванкою, і вони злякалися не менше відвідувачів.

"Непроханих гостей бачать часто, але по інший бік вітрини. "Я думаю, що він втік з вулиці і сюди заскочив, і застряг там пошкодив собі шию. Бо рана була біля шиї", - розповіла Писанка.

Скріншот відео (youtube.com/ТСН)

У телесюжеті повідомили, про те, що центр столиці вже багато років поспіль потерпає від нашестя щурів і зробити з цим практично нічого неможливо через смітники, яких в центрі багато.

"Щури скрізь. Смітники поряд. Ну, забіг, вигнали, які проблеми? Видно, з вулиці біг і замерз, бідолаха, холодно ж на вулиці", - розповів один з відвідувачів кафе.

Відвідувачі пасажу, в будівлі якого розташовується кафе, кажуть, що щурів в цьому районі дійсно багато. Щоб врятуватися – постійно викликають щуроловів і щотижня труять гризунів.

В кафе розповідають, що боротьба з гризунами у них триває ще з самого відкриття, але цієї осені щурів стало занадто багато.

"Вчора о першій ночі ми завершили основний етап", - пояснила Писанка.

Варто відзначити, що на нашестя щурів скаржаться і в сусідніх ресторанах. За їх словами, "що вдень, що вночі вони гуляють, як у себе вдома". Вони неодноразово зверталися в ЖКГ, але досі це питання не вирішене. Щурів чомусь ніхто не травить.

Лігво щурів виникло із-за смітника, на яку зносять непотріб з усього двору, тобто чотири заклади і жителів, щонайменше, двох сусідніх будинків.

Скріншот відео (youtube.com/ТСН)

В комунальній службі, в свою чергу запевняють, що чистять місто від щурів постійно, але є тим, де перечекати "облаву". Після обробки лігва отрутою щури переміщаються туди

Співробітниця ЖКГ Надія Козикова стверджує що, для того, щоб знищити щурів, потрібно одночасно припинити роботу всіх магазинів, зупинити рух метрополітену і закрити всі темні місця, де могли б сховатися гризуни. Зробити це неможливо, тому все, що залишається – це боротися з ними без зупинки, але і без остаточного успіху.

До речі, раніше ми писали про те, що у Києві поскаржилися на численних щурів.

А також про те, що у Харкові в сосиску в тісті виявили живу начинку.

Відео: РБК-Україна