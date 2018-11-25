"Застряла в полу": в элитном кафе Киева девушка нашла дохлую крысу

Видео: в центре Киева, в кафе, найдена мертвая крыса (youtube.com/ТСН)

В одном из элитных кафе в центре города Киев, на Подоле, посетительница обнаружила мертвую крысу в непосредственной близости от своего столика. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Посетительница кафе Инна утверждает, что крыса висела "прямо под пирожными, под витриной, где делали кофе". В это кафе она возвращаться больше не собирается. Администрация заведения сразу отреагировала: извинилась и убрала труп грызуна.

Руководитель кофейни Марина Писанка уверила, что для сотрудников "такая находка" стала полной неожиданностью, и что они испугались не меньше посетителей.

"Незваных гостей видят часто, но по другую сторону витрины. "Я думаю, что он бежал с улицы и сюда запрыгнул, застрял и там повредил себе шею. Потому что рана была возле шеи", - рассказала Писанка.

Скриншот видео (youtube.com/ТСН)

В телесюжете сообщили, о том, что центр столицы уже много лет подряд страдает от нашествия крыс и сделать с этим практически ничего невозможно из-за мусорников, которых в центре много.

"Крысы везде. Мусорки рядом. Ну, забежал, выгнали, какие проблемы? Видно, с улицы бежал и замерз, бедолага, холодно же на улице", - рассказал один из посетителей кафе.

Посетители пассажа, в здании которого располагается кафе, говорят, что крыс в этом районе действительно много. Чтобы спастись – постоянно вызывают крысоловов и каждую неделю травят грызунов.

В кафе рассказывают, что борьба с грызунами у них длится еще с самого открытия, но этой осенью крыс стало слишком много.

"Вчера в час ночи мы завершили основной этап", - пояснила Писанка.

Стоит отметить, что на нашествие крыс жалуются и в соседних ресторанах. По их словам, "что днем, что ночью они гуляют, как у себя дома". Они неоднократно обращались в ЖЭК, но до сих пор этот вопрос не решен. Крыс почему-то никто не травит.

Логово крыс возникло из-за мусорки, на которую сносят отбросы со всего двора, то есть четыре заведения и жители, по меньшей мере, двух близлежащих домов.

Скриншот видео (youtube.com/ТСН)

В коммунальной службе, в свою очередь уверяют, что чистят город от крыс постоянно, но тем есть, где переждать "облаву". После обработки логова ядом крысы перемещаются туда

Сотрудница ЖЕКа Надежда Козикова утверждает что, для того, чтобы уничтожить крыс, нужно одновременно прекратить работу всех магазинов, остановить движение метрополитена и закрыть все темные места, где могли бы укрыться грызуны. Сделать это невозможно, поэтому все, что остается – это бороться с ними без остановки, но и без окончательного успеха.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве пожаловались на многочисленных крыс.

А также о том, что в Харькове в сосиске в тесте обнаружили живую начинку.

Видео: РБК-Украина