Зате в масці: мережа бурхливо відреагувала на "мінера" мосту Метро в Києві

У Києві чоловік погрожував підірвати міст Метро. При цьому у нього з собою було щось схоже на бомбу, від якої він тримав в руці пульт. Поліція спочатку перекрила весь рух на мосту. Метро їздило на червоній гілці в обмеженому режимі.

Після інциденту правоохоронці ввели план "Грім" і "мінера" у підсумку вдалося затримати. Пізніше з'явилася інформація про те, що затриманий-1988 року народження та перебуває на обліку у психдиспансері.

"Мінер" моста Метро (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.

Зате в масці, що б не підхопити короновірус випадково;

Чому таке мурло не можна вбити? фактично, це терорист, який загрожує сотням людей на місці і десяткам тисяч людей в перспективі, оскільки якщо він підірве міст, то це може пошкодити і міст, і гілку метро - і скільки місяців це все буде відновлюватися?

Аваков вирішив попіаритися!

Заваліть його, нехай рвоне разом з мостом, заодно і откапіталять міст;

Броварські маршрутники вирішили продовжити маршрут;

Хлопці, а де попередній терорист з мосту?

Ну 17 000 грн точно не схлопоче. Він у масці;

Той міст як магніт різних терористів недороблених притягує. Це не ядерна боєголовка, що пів області знесе.

Одягнений ще нормально... стильненько;

Здається, у нас нова столична традиція. Перепічка, Андріївський узвіз, річковий вокзал і підривник на мосту. Ласкаво просимо до Києва!

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, минулого року в Києві перекрили міст Метро через загрозу вибуху.

Раніше в київському метро пара влаштувала інтим у всіх на очах.