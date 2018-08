"Затис своїми руками": у Дніпрі "коп" героїчно врятував чоловіка з гранатою без чеки (фото)

Фото: Патрульний врятував чоловіка з гранатою (facebook.com/Андрій Грицюк)

Патрульний кілька годин стискав боєприпас

Дніпрі поліцейський героїчно врятував чоловіка, у якого в руках була граната з висмикнутою чекою. Про його вчинок розповів правоохоронець Андрій Грицюк на своїй сторінці в Facebook.

"Знайомтесь. Це Саша. Саша – патрульний в Дніпрі. І сьогодні Саша – герой. Він затиснув своїми руками гранату без чеки, яку тримав у руках один добродій", - розповів Грицюк.

Фото: Патрульний врятував чоловіка з гранатою (facebook.com/Андрій Грицюк)

Ф-1 виявилася не бойовою. З'ясувалося, що це жарт друзів чоловіки, які дали йому боєприпас без тротилу. Але ні чоловік, ні патрульний про це не знали.

Фото: Патрульний врятував чоловіка з гранатою (facebook.com/Андрій Грицюк)

Фото: Патрульний врятував чоловіка з гранатою (facebook.com/Андрій Грицюк)

"Поки чекали вибухотехніків, руки дуже втомилися і довелося обмотати їх скотчем. Саша з честю виконав обов'язок. А тобі сказали, що патрульні - нездари, і ти повірив. Пам'ятай: щодня тисячі патрульних несуть службу для твоєї безпеки", - додав Грицюк.

Скріншот поста (facebook.com/Андрій Грицюк)

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі біля магазину чоловік вистрілив дівчині в обличчя.

Нагадаємо також, що у Дніпрі чоловік з гвинтівкою під знаменитий хіт лякав перехожих.

Глядачами стали клієнтки заправки. Їх увагу привернув чоловік з гвинтівкою в руках, що стоїть на балконі під акомпанемент пісні "The Show Must Go On". Перелякані люди викликали полицю. Побачивши правоохоронців, чоловік зник у номері готелю.

Хайп таксі #11 ваше ставлення до Національної поліції