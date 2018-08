"Зажал своими руками": в Днепре "коп" героически спас мужчину с гранатой без чеки (фото)

Фото: Патрульный спас мужчину с гранатой (facebook.com/Андрій Грицюк)

Патрульный несколько часов сжимал боеприпас

В Днепре полицейский героически спас мужчину, у которого в руках была граната с выдернутой чекой. О его поступке рассказал правоохранитель Андрей Грицюк на своей странице в Facebook.

"Знакомьтесь. Это Саша. Саша – патрульный в Днепре. И сегодня Саша – герой. Он зажал своими руками гранату без чеки, которую держал в руках один господин", - рассказал Грицюк.

Ф-1 оказалась не боевой. Выяснилось, что это шутка друзей мужчины, которые вручили ему боеприпас без тротила. Но ни мужчина, ни патрульный об этом не знали.

"Пока ждали взрывотехников, руки очень устали и пришлось обмотать их скотчем. Саша с честью выполнил долг. А тебе сказали, что патрульные - бездари, и ты поверил. Помни: ежедневно тысячи патрульных несут службу для твоей безопасности", - добавил Грицюк.

