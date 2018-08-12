Спека і дощі з грозами: синоптики уточнили прогноз погоди на 12 серпня

Ілюстративне фото (Гонтар Володимир/УНІАН)

Українців чекає спека, грози і навіть град

Сьогодні, 12 серпня, частину території України накриють сильні дощі з грозою. Про це повідомили синоптики українського гідрометцентру.

Наприклад, жителів північних регіонів чекають дощі з грозою і температура на рівні 26-29 вище нуля. Вночі аналогічний показник буде на рівні 14-15 за Цельсієм.

Зовсім протилежної погоди варто чекати українцям, які проживають в східних областях країни. Місцями хмарна погода буде конкурувати зі спекою від 28 до 30 вище нуля. Вночі похолодає - 12-16 градусів.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Схожою погода буде і в центральних регіонах України. Вдень стовпчик термометра покаже 28-30 тепла. Вночі спека спаде до 12-15 вище нуля.

У той же час українцям, що живе в південних областях, також варто готуватися до сонячного дня. Будь-яких опадів не передбачається. Можливо часткова хмарність, але це не завадить спеці досягти 28-31 градуси вдень. Вночі показник буде на рівні 15-18 тепла.

Західні регіони накриють опади. Не просто дощі з грозами. Синоптики прогнозують, що можливі шквали і град. Вдень за вікном буде 23-26 тепла. Вночі стовпчик термометра показуватиме 13-15 градусів.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Київ і область сьогодні також накриють опади. Вони обійдуть стороною Миронівку, Баришівку і Яготин. Вдень буде 27-29 спеки, а вночі 12-16 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Києву і області (meteo.gov.ua)

До речі, експерти розповіли українцям, як потрібно правильно відпочивати на воді.

А синоптики попередили, що нічна температура повітря почне опускатися.

Також синоптики розповідали, коли в Україні спаде спека.

Люди тонуть мовчки (video.rbc.ua)