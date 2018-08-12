Жара и дожди с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды на 12 августа

Иллюстративное фото (Гонтар Владимир/УНИАН)

Украинцев ждет жара, грозы и даже град

Сегодня, 12 августа, часть территории Украины накроют сильные дожди с грозой. Об этом сообщили синоптики украинского гидрометцентра.

К примеру, жителей северных регионов ждут дожди с грозой и температура на уровне 26-29 выше нуля. Ночью аналогичный показатель будет на уровне 14-15 по Цельсию.

Совершенно противоположной погоды стоит ждать украинцам, которые проживают в восточных областях страны. Местами облачная погода будет конкурировать с жарой от 28 до 30 выше нуля. Ночью похолодает - 12-16 градусов.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Схожей погода будет и в центральных регионах Украины. Днем столбик термометра покажет 28-30 тепла. Ночью жара спадет до 12-15 выше нуля.

В то же время украинцам, которые живет в южных областях, также стоит готовиться к солнечному дню. Каких-либо осадков не предусматривается. Возможно частичная облачность, но это не помешает жаре достичь 28-31 градуса днем. Ночью показатель будет на уровне 15-18 тепла.

Западные регионы накроют осадки. Не просто дожди с грозами. Синоптики прогнозируют, что возможны шквалы и град. Днем за окном будет 23-26 тепла. Ночью столбик термометра будет показывать 13-15 градусов.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Киев и область сегодня также накроют осадки. Они обойдут стороной Мироновку, Барышевку и Яготын. Днем будет 27-29 жары, а ночью 12-16 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Киеву и области (meteo.gov.ua)

Кстати, эксперты рассказали украинцам, как нужно правильно отдыхать на воде.

А синоптики предупредили, что ночная температура воздуха начнет опускаться.

Также синоптики рассказывали, когда в Украине спадет жара.

Люди тонут молча (video.rbc.ua)