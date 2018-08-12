Жара и дожди с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды на 12 августа

Украинцев ждет жара, грозы и даже град
Сегодня, 12 августа, часть территории Украины накроют сильные дожди с грозой. Об этом сообщили синоптики украинского гидрометцентра.
К примеру, жителей северных регионов ждут дожди с грозой и температура на уровне 26-29 выше нуля. Ночью аналогичный показатель будет на уровне 14-15 по Цельсию.
Совершенно противоположной погоды стоит ждать украинцам, которые проживают в восточных областях страны. Местами облачная погода будет конкурировать с жарой от 28 до 30 выше нуля. Ночью похолодает - 12-16 градусов.
Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)
Схожей погода будет и в центральных регионах Украины. Днем столбик термометра покажет 28-30 тепла. Ночью жара спадет до 12-15 выше нуля.
В то же время украинцам, которые живет в южных областях, также стоит готовиться к солнечному дню. Каких-либо осадков не предусматривается. Возможно частичная облачность, но это не помешает жаре достичь 28-31 градуса днем. Ночью показатель будет на уровне 15-18 тепла.
Западные регионы накроют осадки. Не просто дожди с грозами. Синоптики прогнозируют, что возможны шквалы и град. Днем за окном будет 23-26 тепла. Ночью столбик термометра будет показывать 13-15 градусов.
Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)
Киев и область сегодня также накроют осадки. Они обойдут стороной Мироновку, Барышевку и Яготын. Днем будет 27-29 жары, а ночью 12-16 по Цельсию.
Фото: прогноз погоды по Киеву и области (meteo.gov.ua)
Кстати, эксперты рассказали украинцам, как нужно правильно отдыхать на воде.
А синоптики предупредили, что ночная температура воздуха начнет опускаться.
Также синоптики рассказывали, когда в Украине спадет жара.
Люди тонут молча (video.rbc.ua)