Знову спека: синоптики дали прогноз на 9 серпня

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Українців чекає сонячний день

У четвер, 9 серпня, в Україні прогнозують теплу літню погоду без опадів. Очікується від 25 до 31 градуса тепла. Про це повідомляє УНІАН.

На сході країни без опадів, температура до +28.

На півдні буде сонячно, до +31 градуса.

На заході України очікується мінлива хмарність, температура підніметься до +29 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У північних областях також без опадів, +26.

У центрі країни буде сонячно, до +27 градусів.

Фото: pixabay.com/Dar1930

У Києві в четвер, 9 серпня, опадів не очікується. Температура повітря вдень підніметься до +26 градусів, а ввечері очікується до +21.

Раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на четвер.

До речі, синоптики дали прогноз погоди на серпень в Україні. За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура серпня становитиме +17+20 градусів.

Нагадаємо, синоптики уточнили прогноз погоди на 8 серпня.

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