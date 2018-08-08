Знову спека: синоптики дали прогноз на 9 серпня

Українців чекає сонячний день
У четвер, 9 серпня, в Україні прогнозують теплу літню погоду без опадів. Очікується від 25 до 31 градуса тепла. Про це повідомляє УНІАН.
На сході країни без опадів, температура до +28.
На півдні буде сонячно, до +31 градуса.
На заході України очікується мінлива хмарність, температура підніметься до +29 градусів.
Карта погоди (meteo.gov.ua)
У північних областях також без опадів, +26.
У центрі країни буде сонячно, до +27 градусів.
Фото: pixabay.com/Dar1930
У Києві в четвер, 9 серпня, опадів не очікується. Температура повітря вдень підніметься до +26 градусів, а ввечері очікується до +21.
Раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на четвер.
До речі, синоптики дали прогноз погоди на серпень в Україні. За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура серпня становитиме +17+20 градусів.
Нагадаємо, синоптики уточнили прогноз погоди на 8 серпня.
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