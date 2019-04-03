Жорстокість не знає меж: у Запоріжжі студентки замовили побиття однокурсника

У Запоріжжі дві студентки медичного коледжу замовили побиття однокурсника, оскільки той не допомагав їм із навчанням та не давав списувати. Дану інформацію повідомив активіст Андрій Чечель у соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався на території Медичного коледжу по вулиці Космічна 2-в. Під час перерви кілька невідомих напали на 16-річного студента, а коли інший студент намагався розборонити бійку, то нападники напали на нього.

"За фактом маємо двоє постраждалих 16-річних студентів, які отримали травми різної тяжкості иа госпіталізовані. Такі травми, які могли призвести до летального результату (черепно-мозкові травми, травма шиї). Підліткам була надана швидка медична допомога", - повідомив він.

Як виявилося пізніше, причиною побиття стала відмова студента давати списувати. До речі, поліцію викликати не стали, а побиті підлітки були відправлені до райвідділу для написання заяви. "Я так думаю, що це через те, щоб не створювати негативні статистичні проблеми для даного навчального закладу", - написав Чечель.

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