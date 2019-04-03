Жестокость не знает границ: в Запорожье студентки заказали избиение сокурсника

В Запорожье две студентки медицинского колледжа заказали избиение сокурсника, поскольку тот не помогал им с учебой и не давал списывать. Данную информацию сообщил известный активист Андрей Чечель в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел на территории Медицинского колледжа по улице Космическая 2-в. Во время перерыва несколько неизвестных напали на 16-летнего студента, а когда другой студент пытался разнять схватку, то нападающие начали избивать и его.

"По факту имеем двое пострадавших 16-летних студента, которые получили травмы различной тяжести и госпитализированы. Такие травмы, которые могли привести к летальному исходу (черепно-мозговые травмы, травма шеи). Подросткам была предоставлена скорая медицинская помощь", - сообщил он.

Как оказалось позже, причиной избиения стал отказ студента давать списывать. К слову, полицию вызывать не стали, а избитые подростки были отправлены в райотдел для написания заявления. "Я так думаю, что это из-за того, чтобы не создавать негативные статистические проблемы для данного учебного заведения", - написал Чечель.

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