Житель Закарпаття продав семимісячного сина за 100 тис. грн

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Поліція затримала зловмисника

У понеділок, 30 липня, правоохоронні органи затримали уродженця Закарпатської області, який продав свого семимісячного сина за 100 тис. грн. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

Він також зазначив, що злочин стався у Всесвітній день протидії торгівлі людьми.

Фото: Затримання зловмисника (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"Саме сьогодні, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми, оперативники територіальних підрозділів Національної поліції України затримали 27-річного уродженця Закарпатської області, який за 100 тис. грн продав свого семимісячного сина. Цей нелюдь батько і його помічники затримані", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Раніше стало відомо, що горе-мати з Херсонської області продала немовляти заради нового будинку.

У Херсонській області жінка намагалася продати свого тримісячного сина за 210 тисяч гривень, а на отримані кошти мала намір придбати будинок. Горе-матір затримали працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчим і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Також повідомлялося, що у Хмельницькій області покарали горе-мати, яка продала дитину за 15 тис. гривень.

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