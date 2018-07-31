Житель Закарпатья продал семимесячного сына за 100 тыс. грн

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Полиция задержала злоумышленника

В понедельник, 30 июля, правоохранительные органы задержали уроженца Закарпатской области, который продал своего семимесячного сына за 100 тыс. грн. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что преступление произошло во Всемирный день противодействия торговле людьми.

Фото: Задержание злоумышленника (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"Именно сегодня, во Всемирный день противодействия торговле людьми, оперативники территориальных подразделений Национальной полиции Украины задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тыс. грн продал своего семимесячного сына. Этот нелюдь-отец и его помощники задержаны", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Ранее стало известно, что горе-мать из Херсонской области продала младенца ради нового дома.

В Херсонской области женщина пыталась продать своего трехмесячного сына за 210 тысяч гривен, а на полученные средства намеревалась приобрести дом. Горе-мать задержали работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следователем и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области наказали горе-мать, которая продала ребенка за 15 тыс. гривен.

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