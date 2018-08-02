Під Житомиром батько жорстоко побив восьмирічну доньку

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Мати дитини встала на захист чоловіка

В Житомирській області батько побив свою восьмирічну дочку, зламавши їй руку. Про це повідомляє ТСН.

Більше доби дівчинка терпіла страшний біль, поки сусіди не повідомили про травму дитини лікарям.

"Дитина міг би залишитися інвалідом на все життя. Це перелом плеча. У дитини були гематоми на обличчі, спині, тобто дитина була побита батьком", - розповіла заступник головного лікаря Радомишльської центральної районної лікарні Ганна Пиріг.

Після інциденту мати дівчинки теж забрали на обстеження в лікарню. За словами жінки, вона перебувала в будинку, коли Олена отримала травму, але сам момент не бачила. Мати не вірить, що дівчинку вдарив батько. Вона припускає, що він просто потягнув Алену за руку, щоб та не ображала меншу сестричку.

"Говорив, що старша до молодшої, набила меншу, так він сварився на неї. Я не знаю, побігла до меншої, тому що вона плакала", - розповіла Тетяна Шульська.

Відео: Батько побив восьмирічну дочку (tsn.ua)

Медиків викликали сусіди, які помітили Олену на вулицю. Та була вся в синцях.

"Олено, а що це в тебе таке з ручкою, наче набряк? А вона каже: це я впала. Нічого не говорить, тому що вона, видно, його боїться", - розповіла сусідка.

Соціальним працівникам батько все-таки зізнався, що бив дочку.

"Він зізнався, що він побив дитину. Він каже, що вона нібито душила меншу сестричку. Батько взяв ремінь, з його слів, набив старшого дитини, але видно, що там не тільки був ремінь, тому що ременем руку не зламав би", - пояснив керівник відділу соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Мирослав Жиліч.

У соцслужбі кажуть, сім'я перебувала під супроводом вже рік, тому що діти постійно були недоглянуті, а батько пиячив і бешкетував. Подружжя вже намагалися позбавити батьківських прав.

"Вже передали документи на позбавлення батьківських прав. Чекаємо рішення суду", - повідомила ювеніальний інспектор Радомишльського райвідділу поліції Олена Осадча.

Мати Олени захищає чоловіка і сподівається, що суд стане на їх бік.

"Я все зроблю, щоб не забирали дітей. Він необережно, він не спеціально ж зробив", - вважає вона.

Проти батька відкрили кримінальне провадження, за яким йому загрожує три роки в'язниці.

Раніше повідомлялося, що у Києві співробітники поліції побили підлітка.

"Київські поліцейські побили неповнолітню дитину за те, що він навантажив повну візок "revo", підвіз до каси, залишивши там товар", - написано в публікації.

Також до посту додається відеозапис, де видно, як поліція і підлітки намагалися розібратися в ситуації.

Також повідомлялося, що житель Закарпаття продав семимісячного сина за 100 тис. грн.

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