"Живе на лавочці": у Запоріжжі жінку вигнали на вулицю з власної квартири

Колаж РБК-Україна

Її квартиру передали співробітниці поліції

В Запоріжжі жінку вигнали на вулицю з власної квартири. Про це пише місцевий мешканець Максим Шабалін на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, жінка вже два дні живе на вулиці.

Фото: facebook.com/maksim.shabalin

"Друзі! Я в легкому шоці! Пару днів тому побачив цю жінку, але через 2 дні виявив її на тому ж місці, і не зміг пройти повз. Як виявилося, з її слів, працівник Нацполіції в супроводі десятка кремезних хлопців 10 серпня вночі їй зламали двері, і з речами виставили на вулицю, сказавши, що тут вона більше не живе, і у цієї квартири інший господар. Ось так вже 8 днів вона і живе на лавочці, під вікнами рідного дому, в якому прожила все своє життя. Трохи поспілкувавшись, з'ясував, що родичів у неї не залишилося, вона - інвалід другої групи, а квартира була приватизована. Ось бувають такі безглузді ситуації. Справа придалось розголосу, ЗМІ, поліції, адвокат займаються питанням. Сподіваюся, у неї все налагодиться", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/maksim.shabalin)

Як повідомляє місцеве видання ipnews.in.ua, виконком міської ради віддав це житло 42-річної майору поліції, яка виставила жінку на вулицю разом з речами, двері і замки замінила.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію.

"Навряд чи налагодиться... Без знайомств, зв'язків і без фінансової підтримки - шансів ніяких. Я не просто так кажу", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/maksim.shabalin)

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