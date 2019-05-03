Життя розпорядилося суворо: в Україні помер батько Павла Лазаренка (фото)

Батько екс-прем'єра так і не дочекався зустрічі з сином
Батько Павла Лазаренка Іван помер у віці 94 років і був похований 2 травня в рідному селі Карпівка близько Кривого Рогу Дніпропетровської області. Іван Трифонович Лазаренко 20 років чекав на повернення сина - колишній прем'єр-міністр залишив Україну в 1999 році і влітку 2006 в Сан-Франциско американський суд засудив його до тюремного ув'язнення і штрафу за відмивання грошей та інші злочини.
Українська Феміда також веде щодо скандального політика розслідування стосовно розкрадання державних коштів у великих розмірах. При цьому сам Павло Іванович зараз може укласти з правоохоронцями США угоду "примирення" у справі конфіскації активів.
Про смерть батька Павла Івана Трифоновича Лазаренка під Кривим Рогом повідомила журналістка Валентина Іванова. На своїй сторінці у Facebook вона додала, що мати Павла Лазаренка Дар'я Яківна померла в 2015 році.
Іван Трифонович Лазаренко з дружиною Дариною Яківною (Фото з Facebook-сторінки Валентини Іванової)
У коментарях до повідомлення користувачі мережі зазначають, що батька Павла Лазаренка жителі села Карпівка дуже поважали. Також звучать слова співчуття рідним і близьким.
Сам Павло Лазаренко народився в селі Гнідин під Києвом в 1926 році. У тому ж році разом з батьками переїхав у Херсонську область. Його дід Трифон був садівником, і в 1932 році разом із сім'єю перебрався з Херсона до села Карпівка, де заклав 34-гектарний сад. Батько Павла Іван Трифонович також був садівником - він насадив у Карпівці сад площею 560 га
У Павла є два брати - старший Микола і молодший Іван.
За інформацією американських ЗМІ, Павло Лазаренко проживає із своєю другою дружиною і трьома дітьми в окрузі Марін неподалік Сан-Франциско (США).
Нагадаємо, що глава ГПУ Юрій Луценко нещодавно заявив, що США можуть завершити справу Лазаренка вже в цьому році.
Додамо, що ГПУ повідомила про підозру соратника екс-прем'єра Лазаренка. Генпрокуратура веде розслідування відносно спільників Павла Лазаренка, причетних до розкрадання державних коштів.