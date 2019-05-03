Жизнь распорядилась сурово: в Украине умер отец Павла Лазаренко (фото)

Отец экс-премьера так и не дождался встречи с сыном
Отец Павла Лазаренко Иван скончался в возрасте 94 лет и был похоронен 2 мая в родном селе Карповка около Кривого Рога в Днепропетровской области. Иван Трифонович Лазаренко 20 лет ждал возвращение сына - бывший премьер-министр покинул Украину в 1999 году и летом 2006 в Сан-Франциско американский суд приговорил его к тюремному заключению и штрафу за отмывание денег и другие преступления.
Украинская Фемида также ведет в отношении скандального политика расследование о хищении государственных средств в крупных размерах. При этом сам Павел Иванович сейчас может заключить с правоохранителями США соглашение "примирения" по делу конфискации активов.
О кончине отца Павла Ивана Трифоновича Лазаренко под Кривым Рогом сообщила журналистка Валентина Иванова. На своей странице в Facebook она добавила, что мать Павла Лазаренко Дарья Яковлевна умерла в 2015 году.
Иван Трифонович Лазаренко с супругой Дарьей Яковлевной (Фото с Facebook-страницы Валентины Ивановой)
В комментариях к сообщению пользователи сети отмечают, что отца Павла Лазаренко жители села Карповка очень уважали. Также звучат слова соболезнований родным и близким.
Сам Павел Лазаренко родился в селе Гнедин под Киевом в 1926 году. В том же году вместе с родителями переехал в Херсонскую область. Его дед Трифон был садовником, и в 1932 году вместе с семьей перебрался из Херсона в село Карповку, где заложил 34-гектарный сад. Отец Павла Иван Трифонович также был садовником - он насадил в Карповке сад площадью 560 га.
У Павла есть два брата - старший Николай и младший Иван.
По информации американских СМИ, Павел Лазаренко проживает со своей второй женой и тремя детьми в округе Марин около Сан-Франциско (США).
Напомним, что глава ГПУ Юрий Луценко недавно заявил, что США могут завершить дело Лазаренко уже в этом году.
Добавим, что ГПУ сообщила о подозрении соратнику экс-премьера Лазаренко. Генпрокуратура ведет расследование в отношении сообщников Павла Лазаренко, причастных к хищению государственных средств.