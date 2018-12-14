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Зимовий вечірній Київ: казкові фото засніженої столиці

STYLERЖиття    14.12.2018 - 18:01
Зимовий вечірній Київ: казкові фото засніженої столиці
Зимовий вечірній Київ (фото: РБК-Україна)

Ми зібрали світлини вечірнього міста, які нікого не залишать байдужими

До снігу можна ставитися по різному. Одні його клянуть за затори і кашу під ногами, а інші радіють красивим казковим краєвидом, які створюють ці "білі мухи".

Для тих, хто любить погуляти по вечірньої столиці, загорнувшись у шарфик і рукавички, з чашечкою (стаканчиком) ароматної кави або какао в руках... Для тих, для кого зима - дійсно казкова пора року... А також для тих, хто це все любить, але змушений з тієї чи іншої причини сидіти вдома або в офісі... Саме для вас, любителі зимового вечірнього Києва, ми публікуємо ці знімки з Маріїнського парку

 

Маріїнський парк (фото: РБК-Україна)

Нагадуємо, що знімки засніженого Києва завжди збирають купу лайків і захоплених коментарів. Тому діліться цією добіркою з усіма своїми друзями. І нехай весь світ насолодитися цією красою.

Відзначимо, що в найближчі дні більшу частину України, в тому числі і Київ, скують морози. В День святого Миколая - 19 грудня - взагалі очікується аж до 11 градусів зі знаком "мінус".

Крім того, синоптики вже встигли дати прогноз погоди на Новий рік.

Раніше ми писали про те, що футболістів київського "Динамо" ледь не замело снігом.

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