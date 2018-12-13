Ночь, улица, фонарь: футболистов "Динамо" чуть не замело снегом (фото, видео)

"Динамо" провело тренировку перед "Яблонцем" (фото: facebook.com/fcdynamoua)

"Бело-синие" провели заключительную тренировку в 2018 году

В четверг, 13 декабря, в Киеве состоится матч "Динамо" - "Яблонец", трансляция которого начнется на РБК-Украина в 19:55. Это заключительная игра группового раунда Лиги Европы 2018.

Накануне последнего матча в этом году "бело-синие" провели вечернюю тренировку. Отметим, что из-за метели, которая обрушилась на столицу, тренироваться киевлянам пришлось оранжевыми мячами. "Снежные" фото и видео опубликованы на официальном сайте украинского гранда.

"Динамо" провело последнюю тренировку в 2018 году (фото: fcdynamo.kiev.ua)

Как видно, несмотря на то, что футболистов, чуть не замело, у игроков было рабочее и хорошее настроение.

Видео: YouTube/ФК «Динамо» Київ

Гости из Чехии также провели тренировку на стадионе Лобановского.

"Яблонец" на тренировке в Киеве (фото: fcdynamo.kiev.ua)

Добавим, что сразу после матча с чешской командой футболисты "Динамо" отправятся в зимний отпуск, а подготовку ко второй части сезона команда начнет уже в январе.

К слову, "Динамо" еще в предыдущем поединке гарантировало себе выход в плей-офф турнира с первого места в своем квартете. Букмекеры отдают "бело-синим" явное преимущество.

Напомним, что в киевском метро предупредили об изменении в работе из-за футбольного матча.

Ранее мы писали о том, что футболисты "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Денис Беседин, Виталий Мыколенко, Георгий Бущан и Артем Шабанов навестили раненых украинских бойцов в Главном военном клиническом госпитале столицы.