Ніч, вулиця, ліхтар: футболістів "Динамо" ледь не замело снігом (фото, відео)

"Динамо" провело тренування перед "Яблонцем" (фото: facebook.com/fcdynamoua)

"Біло-сині" провели заключне тренування у 2018 році

У четвер, 13 грудня, у Києві відбудеться матч "Динамо" - "Яблонець", трансляція якого розпочнеться на РБК-Україна в 19:55. Це заключна гра групового раунду Ліги Європи 2018.

Напередодні останнього матчу в цьому році "біло-сині" провели вечірнє тренування. Зазначимо, що через хуртовину, яка обрушилася на столицю, тренуватися киянам довелося помаранчевими м'ячами. "Снігові" фото і відео опубліковані на офіційному сайті українського гранда.

"Динамо" провели останнє тренування в 2018 році (фото: fcdynamo.kiev.ua)

Як видно, незважаючи на те, що футболістів, ледь не замело, у гравців був робочий і гарний настрій.

Відео: YouTube/ФК «Динамо» Київ

Гості з Чехії також провели тренування на стадіоні Лобановського.

"Яблонець" на тренуванні в Києві (фото: fcdynamo.kiev.ua)

Додамо, що відразу після матчу з чеською командою футболісти "Динамо" відправляться в зимову відпустку, а підготовку до другої частини сезону команда почне вже в січні.

До речі, "Динамо" ще в попередньому поєдинку гарантувала собі вихід в плей-офф турніру з першого місця в своєму квартеті. Букмекери віддають "біло-синім" явну перевагу.

Нагадаємо, що в київському метро попередили про зміну в роботі через футбольний матч.

Раніше ми писали про те, що футболісти "Динамо" і збірної України Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Денис Бесєдін, Віталій Миколенко, Георгій Бущан і Артем Шабанов відвідали поранених українських бійців у Головному військовому клінічному госпіталі столиці.