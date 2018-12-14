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Зимний вечерний Киев: сказочные фото заснеженной столицы

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 18:01
Зимний вечерний Киев: сказочные фото заснеженной столицы
Зимний вечерний Киев (фото: РБК-Украина)

Мы собрали снимки вечернего города, которые никого не оставят безразличными

К снегу можно относится по разному. Одни его клянут за пробки и кашу под ногами, а другие радуются красивым сказочным пейзажам, которые создают эти "білі мухи".

Для тех, кто любит погулять по вечерней столице, укутавшись в шарфик и рукавички, с чашечкой (стаканчиком) ароматного кофе или какао в руках... Для тех, для кого зима - действительно сказочная пора года... А также для тех, кто это все любит, но вынужден по той или иной причине сидеть дома или офисе... Именно для вас, любители зимнего вечернего Киева, мы публикуем эти красочные снимки с Мариинского парка!

 

Мариинский парк (фото: РБК-Украина)

Напоминаем, что снимки заснеженного Киева всегда собирают кучу лайков и восхищенных комментариев.  Поэтому делитесь этой подборкой со всеми своими друзьями. И пусть весь мир насладится этой красотой. 

Отметим, что в ближайшие дни большую часть Украины, в том числе и Киев, скуют морозы. В День святого Николая - 19 декабря - вообще ожидается аж до 11 градусов со знаком "минус".

Кроме того, синоптики уже успели дать прогноз погоды на Новый год.

Ранее мы писали о том, что футболистов киевского "Динамо" чуть не замело снегом.

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