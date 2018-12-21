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Не знала про вагітність: 11-річна українка народила в Польщі

STYLERЖиття    21.12.2018 - 11:15
Не знала про вагітність: 11-річна українка народила в Польщі
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Дівчинка не знала, що вона в положенні

11-річна дівчинка народила України в Польщі. Дитина з'явилася на світ 18 грудня в лікарні Гданська.

Як пише місцева Gazeta Wyborcza, жінка з України та її 11-річна дочка напередодні звернулися до лікарів зі скаргою на погане самопочуття дівчинки. Після ряду обстежень виявилося, що школярка в положенні. Медики, звичайно ж, відразу повідомили про це в поліцію і прокуратуру.

На сьогоднішній день про стан здоров'я малолітньої породіллі та її дитини нічого не відомо - лікарня не розголошує інформацію.

Відомо, що мати та її донька переїхали до Польщі у вересні цього року. До цього, пише Polsat News, дівчинка жила в Україні з 63-річним співмешканцем своєї матері, поки та була на заробітках у сусідній країні.

Як каже мати дівчинки, вона навіть не підозрювала, що її дочка вагітна. Дівчинка теж не знала про вагітність.

Зараз польські правоохоронці з'ясовують, на території якої країни стався злочин (від цього залежить, хто буде розслідувати справу). Як би там не було, чоловікові, який спокусив 11-річну школярку, загрожує до 15 років в'язниці.

Користувачі мережі пишуть, що їм важко це коментувати.

Не знала про вагітність: 11-річна українка народила в Польщі

Скріншот поста (facebook.com/DrzazgaLukrecja)

А один з жителів Гданська пожартував, що українці допомагають вирішувати полякам вже навіть демографічні проблеми.

Не знала про вагітність: 11-річна українка народила в Польщі

Скріншот (facebook.com/Dariusz.Szlagowski)

Нагадаємо, що в Черкаській області вчителя звинувачують в домаганнях до учнів.

Також ми писали про те, що під Києвом заарештували 45-річного чоловіка, який ґвалтував своїх дочок-підлітків, здавав їх в оренду іноземцям та знімав дівчаток порно-відео.

Крім того, в столиці України вчителька врятувала дівчинку від педофіла.

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