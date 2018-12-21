Не знала про вагітність: 11-річна українка народила в Польщі

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Дівчинка не знала, що вона в положенні

11-річна дівчинка народила України в Польщі. Дитина з'явилася на світ 18 грудня в лікарні Гданська.

Як пише місцева Gazeta Wyborcza, жінка з України та її 11-річна дочка напередодні звернулися до лікарів зі скаргою на погане самопочуття дівчинки. Після ряду обстежень виявилося, що школярка в положенні. Медики, звичайно ж, відразу повідомили про це в поліцію і прокуратуру.

На сьогоднішній день про стан здоров'я малолітньої породіллі та її дитини нічого не відомо - лікарня не розголошує інформацію.

Відомо, що мати та її донька переїхали до Польщі у вересні цього року. До цього, пише Polsat News, дівчинка жила в Україні з 63-річним співмешканцем своєї матері, поки та була на заробітках у сусідній країні.

Як каже мати дівчинки, вона навіть не підозрювала, що її дочка вагітна. Дівчинка теж не знала про вагітність.

Зараз польські правоохоронці з'ясовують, на території якої країни стався злочин (від цього залежить, хто буде розслідувати справу). Як би там не було, чоловікові, який спокусив 11-річну школярку, загрожує до 15 років в'язниці.

Користувачі мережі пишуть, що їм важко це коментувати.

Скріншот поста (facebook.com/DrzazgaLukrecja)

А один з жителів Гданська пожартував, що українці допомагають вирішувати полякам вже навіть демографічні проблеми.

Скріншот (facebook.com/Dariusz.Szlagowski)

Нагадаємо, що в Черкаській області вчителя звинувачують в домаганнях до учнів.

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