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Не знала о беременности: 11-летняя украинка родила в Польше

STYLERЖизнь    21.12.2018 - 11:15
Не знала о беременности: 11-летняя украинка родила в Польше
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Девочка не знала, что она в положении

11-летняя девочка из Украины родила в Польше. Ребенок появился на свет 18 декабря в больнице Гданьска. 

Как пишет местная Gazeta Wyborcza, женщина из Украины и ее 11-летняя дочь накануне обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие девочки. После ряда обследований оказалось, что школьница в положении. Медики, конечно же, сразу сообщили об этом в полицию и прокуратуру.

На сегодняшний день о состоянии здоровья малолетней роженицы и ее ребенка ничего не известно - больница не разглашает информацию.

Известно, что мать и ее дочь переехали в Польшу в сентябре этого года. До этого, пишет Polsat News, девочка жила в Украине с 63-летним сожителем своей матери, пока та была на заработках в соседней стране. 

Как мать девочки говорит, что даже не подозревала, что ее дочь беременна. Девочка тоже не знала о беременности.

Сейчас польские правоохранители выясняют, на территории какой страны произошло преступление (от этого зависит, кто будет расследовать дело). Как бы там ни было, мужчине, который совратил 11-летнюю школьницу, грозит до 15 лет тюрьмы.

Пользователи сети пишут, что им тяжело это комментировать.

Не знала о беременности: 11-летняя украинка родила в Польше

Скриншот поста (facebook.com/DrzazgaLukrecja)

А один из жителей Гданьска пошутил, что украинцы помогают решать полякам уже даже демографические проблемы.

Не знала о беременности: 11-летняя украинка родила в Польше

Скриншот (facebook.com/Dariusz.Szlagowski)

Напомним, что в Черкасской области учителя обвиняют в домогательствах к ученикам.

Также мы писали о том, что под Киевом арестовали 45-летнего мужчину, который насиловал своих дочерей-подростков, сдавал их в аренду иностранцам и снимал девочек в порно-видео. 

Кроме того, в столице Украины учительница спасла девочку от педофила.

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