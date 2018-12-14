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"Знають мою позицію": митрополит Агапіт про своє "викрадення силовиками"

STYLERЖиття    14.12.2018 - 19:25
"Знають мою позицію": митрополит Агапіт про своє "викрадення силовиками"
Митрополит Агапіт (Фото: mp-eparhia.org.ua)

Священнослужитель не впевнений, що братиме участь у соборі 15 грудня в Києві

Митрополит Могилів-Подільського та Шаргородського УПЦ Московського патріархату Агапіт (Іван Бевцик) прокоментував інформацію про нібито своє вивезення співробітниками СБУ до Києва. Священнослужитель зазначив, що повідомлення про це не відповідає дійсності, передає "112".

Владика розповів, що їде у своєму автомобілі в столиці на зустріч із митрополитом Вінницьким Сімеоном, щоб поговорити про майбутній собор.

"Хочу з ним поговорити. Так зараз йдуть справи", - сказав Агапіт.

&quot;Знають мою позицію&quot;: митрополит Агапіт про своє &quot;викрадення силовиками&quot;

Митрополит Агапіт (Фото: mp-eparhia.org.ua)

Зазначимо, що раніше керівник юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов у соцмережі написав пост про те, що нібито силовики в примусовому порядку везуть Агапіта у Київ на розмову із президентом Петром Порошенком.

Митрополит спростував цю інформацію і додав, що "не готовий сказати, що я буду на соборі".

"Поки я не вирішив йти на собор. І це однозначно. Це така моя позиція. І вплинути нічого не зможе. Думаю, що (собор) відбудеться. Але у нас думка на чолі з Блаженнішим Онуфрієм, що поки ми утримуємося від цього собору", - розповів Агапіт.

&quot;Знають мою позицію&quot;: митрополит Агапіт про своє &quot;викрадення силовиками&quot;

Митрополит Агапіт (Фото: mp-eparhia.org.ua)

Крім того, він повідомив, що представники СБУ до нього не зверталися.

Також він відповів на питання, що могло спонукати представника УПЦ МП заявити про "викрадення" силовиками:

"Я думаю, що так, може, склалося так, що почули, що я їду, і знають мою позицію, що не готовий йти на собор, а їду в Київ. Ну, їду поговорити з владикою Сімеоном".

Як повідомлялося раніше, намісник Києво-Печерської Лаври Павло прокоментував заяву Служби безпеки України про те, що йому доручили стати координатором акції протесту проти томосу про автокефалію Української церкви.

Також ми писали про те, що в оновленій Українській православній церкві після отримання томосу від Константинопольського патріарха Варфоломія зміняться розцінки на таїнства і свічки.

Крім того, очікуються й інші нововведення - йдеться про мову богослужіння, церковні календарі та встановлення лавок у храмах

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