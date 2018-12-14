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"Знают мою позицию": митрополит Агапит о своем "похищении силовиками"

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 19:25
"Знают мою позицию": митрополит Агапит о своем "похищении силовиками"
Митрополит Агапит (Фото: mp-eparhia.org.ua)

Священнослужитель не уверен, что примет участие в соборе 15 декабря в Киеве

Митрополит Могилев-Подольского и Шаргородского УПЦ Московского патриархата Агапит (Иван Бевцик) прокомментировал информацию о якобы своем вывозе сотрудниками СБУ в Киев. Священнослужитель отметил, что сообщение об этом не соответствует действительности, передает "112 Украина".

Владыка рассказал, что едет в своем автомобиле в столицу на встречу с митрополитом Винницким Симеоном, чтобы поговорить о предстоящем соборе.

"Хочу с ним поговорить. Так сейчас обстоят дела", - сказал Агапит.

&quot;Знают мою позицию&quot;: митрополит Агапит о своем &quot;похищении силовиками&quot;

Митрополит Агапит (Фото: mp-eparhia.org.ua)

Отметим, что ранее руководитель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов в соцсети написал пост о том, будто силовики в принудительном порядке везут Агапита в Киев на разговор с президентом Петром Порошенко.

Митрополит опроверг эту информацию и добавил, что "не готов сказать, что я буду на соборе".

"Пока я не решил идти на собор. И это однозначно. Это такая позиция моя. И повлиять ничего не сможет. Думаю, что (собор) состоится. Но у нас мнение во главе с Блаженнейшим Онуфрием, что пока мы воздерживаемся от этого собора", - рассказал Агапит.

&quot;Знают мою позицию&quot;: митрополит Агапит о своем &quot;похищении силовиками&quot;

Митрополит Агапит (Фото: mp-eparhia.org.ua)

Кроме того, он сообщил, что представители СБУ к нему не обращались.

Также он ответил на вопрос, что могло побудить представителя УПЦ МП заявить о "похищении" силовиками:

"Я думаю, что да, может, сложилось, что услышали, что я еду, и знают мою позицию, что не готов идти на собор, а еду в Киев. Ну, еду поговорить с владыкой Симеоном".

Как сообщалось ранее, наместник Киево-Печерской Лавры Павел прокомментировал заявление Службы безопасности Украины о том, что ему поручили стать координатором акции протеста против томоса об автокефалии Украинской церкви. 

Также мы писали о том, что в обновленной Украинской православной церкве после получения томоса от Константинопольского патриарха Варфоломея изменятся расценки на таинства и свечи.

Кроме того, ожидаются и другие новшества - речь идет о языке богослужения, церковном календаре и введении скамей в храмах

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