Екологічна катастрофа: у Криму масово гинуть дельфіни

Дельфіни в Криму викидаються на берег. Кожен день на узбережжя Кримського півострова море виносить загиблих тварин. У Севастополі в мікрорайоні Учкуївка стався резонансний інцидент зі спробою приховування причин смерті ссавців. Загиблого дельфіна, якого знайшли працівники пляжу, викинули на сміттєвий майданчик. За словами очевидця, який опублікував фотографії, така картина відбувається в Учкуївці регулярно.

"Кожен день робітники знаходять по одному дельфіну на березі і... кладуть їх поруч зі сміттєвими контейнерами. Муніципалітет і міські служби не реагують на звернення мешканців", – написала в групі "Новини і життя Севастополя" Олена Голос у забороненій в Україні соціальній мережі "Вконтакте".

Дельфіни в Криму викидаються на берег (фото: Олена Голос)

У своїх коментарях, користувачі відзначили, що за загибель дельфінів повинна бути на контролі у відповідних органів за участю місцевої влади.

"Контроль і виявлення загиблих дельфінів повинні вести відповідні адміністративні органи. Все-таки це справа серйозна і повинні виявити причину загибелі т. я. скоро купальний сезон і люди підуть купатися. І це - не жарти", – написали в коментарях.

Один з коментаторів назвав імовірну причину масової загибелі дельфінів у Чорному морі.

"Ніхто до кінця ще не встановив, чому дельфіни в Чорному морі викидаються на берег. Вважається, що це захворювання схоже на інфекцію. Такі випадки виявляють не лише по Криму, але й по всьому узбережжю. А багатьох з них викидають рибалки", - пишуть під публікацією.

Одна з активісток також зазначила, що не можна відправляти тіла загиблих дельфінів на утилізацію до того моменту, поки не буде зрозуміла причина смерті.

"Дельфіни Чорного моря знаходяться під загрозою, тому з'ясування причин загибелі при будь-якому можливому випадку, а також надання медичної допомоги постраждалим живим китообразним - це крок до підтримки, потенційного поповнення та збереження виснажених популяцій. За два роки моніторингу співробітники ЦИСРММ "Безтурботне Море" зафіксували 740 випадків загибелі дельфінів у Криму. Ми постійно розвиваємося, і в 2019 році у нас з'явилися нові можливості для діагностики захворювань і патологій китоподібних, і, відповідно, для виявлення причин їх великомасштабної смертності", - зазначила Валерія Баранова.

Нагадаємо, що в Криму більша частина дельфінів гине від промислового рибальства у берегів окупованого півострова. Таку думку про причини масової загибелі дельфінів висловили в соціальних мережах.

Варто відзначити, що раніше на узбережжі біля Євпаторії були виявлено тіла 16 дельфінів. Крім того, ще кілька тіл знайшли біля Німецької Балки під Севастополем.

Раніше повідомлялося про те, що в мережі розгорівся скандал через креветочну ферму, яка може спровокувати екологічну катастрофу на аннексованому півострові.