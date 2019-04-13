Экологическая катастрофа: в Крыму массово гибнут дельфины

Дельфины в Крыму выбрасываются на берег. Каждый день на побережья Крымского полуострова море выносит погибших животных. В Севастополе в микрорайоне Учкуевка произошел резонансный инцидент с попыткой сокрытия причин смерти млекопитающих. Погибшего дельфина, которого нашли работники пляжа, выбросили на мусорную площадку. По словам очевидца, который опубликовал фотографии, такая картина происходит в Учкуевке регулярно.

"Каждый день рабочие находят по одному дельфину на берегу и… кладут их рядом с мусорными контейнерами. Муниципалитет и городские службы не реагирует на обращения жителей", – написала в паблике "Новости и жизнь Севастополя" Елена Голос в запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте".

Дельфины в Крыму выбрасываются на берег (фото: Елена Голос)

В своих комментариях, пользователи отметили, что за гибель дельфинов должна быть на контроле у соответствующих органов при участии местных властей.

"Контроль и выявление погибших дельфинов должны вести соответствующие административные органы. Все-таки это дело серьезное и должны выявить причину гибели т. к. скоро купальный сезон и люди пойдут купаться. И это - не шутки", – написали в комментариях.

Один из комментаторов назвал вероятную причину массовой гибели дельфинов в Черном море.

"Никто до конца еще не установил, почему дельфины в Черном море выбрасываются на берег. Считается что, это заболевание похожее на инфекцию. Такие случаи выявляют не только по Крыму, но и по всему побережью. А многих из них выбрасывают рыбаки", - пишут под публикацией.

Одна из активисток также отметила, что нельзя отправлять тела погибших дельфинов на утилизацию до того момента, пока не будет понятна причина смерти.

"Дельфины Черного моря находятся под угрозой, поэтому выяснение причин гибели при любом возможном случае, а также оказание медицинской помощи пострадавшим живым китообразным - это шаг к поддержанию, потенциальному пополнению и сохранению истощенных популяций. За два года мониторинга сотрудники ЦИСРММ "Безмятежное Море" зафиксировали 740 случаев гибели дельфинов в Крыму. Мы постоянно развиваемся, и в 2019 году у нас появились новые возможности для диагностики заболеваний и патологий китообразных, и, соответственно, для выявления причин их крупномасштабной смертности", - отметила Валерия Баранова.

Напомним, что в Крыму большая часть дельфинов погибает от промышленного рыболовства у берегов оккупированного полуострова. Такое мнение о причинах массовой гибели дельфинов высказали в социальных сетях.

Стоит отметить, что ранее на побережье возле Евпатории были обнаружены тела 16 дельфинов. Кроме того, еще несколько тел нашли возле Немецкой Балки под Севастополем.

Ранее сообщалось о том, что в сети разгорелся скандал из-за креветочной фермы, которая может спровоцировать экологическую катастрофу на аннексированном полуострове.