Це фото з Ірпеня прямо зараз облітає увесь світ, зворушуючи людей до сліз

Закордонний кореспондент і фотожурналіст Los Angeles Times Маркус Ям, який зараз перебуває в Україні, показав світу, що російські окупанти зробили з Ірпенем.

І хоч Маркус щодня публікує у Twitter жахливі кадри розбитого українського міста, але один із останніх його знімків зараз розлетівся по усьому світу. І на це фото, пишуть користувачі соцмереж з різних куточків планети, дивитися без сліз неможливо.

Додамо, що того ж дня Ям зняв ще фото, на яких показані біль і розпач людей, які втратили домівки через дії російських окупантів, а також розбите армією РФ мирне місто.

Світлину уже перепостили у своїх акаунтах тисячі людей - від журналістів до зоозахисників усього світу.

Відомо, що чоловіка, який притулився до собаки, намагаючись втішити і розворушити чотирилапого, звати Андрій Кулик.

Наляканий пес не може рухатися (фото: twitter.com/yamphoto)

На цій світлині чоловік втішає наляканого після бомбардування в Ірпені пса, який через страх не може рухатися.

Мова йде про фотографію, зроблену, як написав Ям, "у 18 день російського вторгнення".

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі показала всьому світу фото загиблої вагітної в Маріуполі.

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