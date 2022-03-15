Це фото з Ірпеня прямо зараз облітає увесь світ, зворушуючи людей до сліз

Закордонний кореспондент і фотожурналіст Los Angeles Times Маркус Ям, який зараз перебуває в Україні, показав світу, що російські окупанти зробили з Ірпенем.
І хоч Маркус щодня публікує у Twitter жахливі кадри розбитого українського міста, але один із останніх його знімків зараз розлетівся по усьому світу. І на це фото, пишуть користувачі соцмереж з різних куточків планети, дивитися без сліз неможливо.
Мова йде про фотографію, зроблену, як написав Ям, "у 18 день російського вторгнення".
На цій світлині чоловік втішає наляканого після бомбардування в Ірпені пса, який через страх не може рухатися.
Наляканий пес не може рухатися (фото: twitter.com/yamphoto)
Відомо, що чоловіка, який притулився до собаки, намагаючись втішити і розворушити чотирилапого, звати Андрій Кулик.
Світлину уже перепостили у своїх акаунтах тисячі людей - від журналістів до зоозахисників усього світу.
Додамо, що того ж дня Ям зняв ще фото, на яких показані біль і розпач людей, які втратили домівки через дії російських окупантів, а також розбите армією РФ мирне місто.
Жителі Ірпеня (фото: twitter.com/yamphoto)
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі показала всьому світу фото загиблої вагітної в Маріуполі.
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