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Это фото из Ирпеня прямо сейчас облетает весь мир и трогает людей до слез

Автор: Дмитрий Войналович

Зарубежный корреспондент и фотожурналист Los Angeles Times Маркус Ям, который сейчас находится в Украине, показал миру, что российские оккупанты сделали с Ирпенем.

И хотя Маркус ежедневно публикует в Twitter ужасные кадры разбитого украинского города, но один из последних его снимков сейчас разлетелся по всему миру. И на это фото, пишут пользователи соцсетей из разных уголков планеты, смотреть без слез невозможно.

Речь идет о фотографии, сделанной, как написал Ям, "в 18 день российского вторжения".

На этом снимке мужчина утешает напуганного после бомбежки в Ирпене пса, который из-за страха не может двигаться.

Напуганный пес не может двигаться (фото: twitter.com/yamphoto)

Известно, что мужчину, который прижался к собаке, пытаясь утешить и расшевелить четвероногого, зовут Андрей Кулик.

Фотографию уже перепостили в своих аккаунтах тысячи людей - от журналистов до зоозащитников всего мира.

Добавим, что в тот же день Ям снял еще фото, на которых показаны боль и отчаяние людей, потерявших дома из-за действий российских оккупантов, а также разбитый армией РФ мирный город.

Жители Ирпеня (фото: twitter.com/yamphoto)

Напомним, что Анджелина Джоли показала всему миру фото погибшей беременной в Мариуполе.

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Ирпень